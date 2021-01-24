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  24 января 2021
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В Узбекистане 10 тыс. граждан протестировали китайскую вакцину от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Почти 10 тыс. граждан Узбекистана прошли испытания на китайскую вакцину от коронавируса, добровольцы будут вакцинированы тремя дозами.

В Узбекистане 12 декабря началась третья фаза испытаний вакцины от коронавируса, сообщает Министерство инновационного развития. Более двадцати членов семьи руководства были вакцинированы первой дозой рекомбинантной вакцины, импортированной из Китая.

Как сообщается, в испытании примут участие 5000 добровольцев старше 18 лет, не страдающих хроническими заболеваниями. Добровольцы будут вакцинированы всего тремя дозами вакцины в течение испытательного периода.

По состоянию на 23 января число лиц, пришедших на скрининг, составило 9596. Из них 4281 добровольцев получили первую дозу вакцины, 251 человек - получили 2-дозу вакцины ZF 2001.

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