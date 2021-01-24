Туркменистан зарегистрирует вторую российскую вакцину «ЭпиВакКорону»

CentralAsia (TM) - На заседании кабмина 22 января министр здравоохранения и медицинской промышленности Нурмухаммед Аманнепесов доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что Туркменистан стал первым государством в Центральной Азии, которое официально одобрило применение вакцины «Спутник V».

Глава государства дал поручение министру продолжить работы по регистрации в Туркменистане новой вакцины «ЭпиВакКороны», разрабатываемой в России, а также профилактических лекарственных средств и вакцин других стран-партнеров, сообщает госинформагентство ТДХ.

19 января агентство ТАСС сообщило, что в Роспотребнадзоре заявили о 100%-ной иммунологической эффективности «ЭпиВакКороны». Центр «Вектор» 24 июля 2020 года получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Они завершились 30 сентября. Президент России Владимир Путин 14 октября объявил о том, что вакцина центра «Вектора» получила регистрационное удостоверение.