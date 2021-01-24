Швеция закроет границу с Норвегией из-за нового штамма коронавируса

CentralAsia (CA) - Власти Швеции приняли решение закрыть границу с Норвегией, где выявлена циркуляция "британского" штамма коронавируса", до 14 февраля.

Как передает РИА Новости, Швеция делает исключение для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой.

"Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля", - сказал синистр внутренних делМикаэль Дамберг на пресс-конференции.

Он отметил, что власти могут продлить запрет. В Швеции опасаются, что из-за закрытых в десяти норвежских коммунах магазинов, в том числе по продаже алкоголя, жители приграничных районов Норвегии устремятся в Швецию.

"Возрастает риск того, что в приграничных районах Швеции образуются большие скопления людей, и очень велик риск распространения мутировавшего коронавируса", - пояснил министр.

Всех шведов, приезжающих из Норвегии, призывают сдать тест на коронавирус и дождаться его результата в изоляции. "Исключение на передвижение сделано для тех, кто живет в одной стране, а работает в другой", - добавил Дамберг. Также продлен запрет на въезд из Дании и Великобритании.

В пятницу стало известно, что в одной из коммун в регионе Осло два постояльца дома престарелых скончались из-за "британского" штамма коронавируса, а более 30 человек, включая постояльцев и персонал, заразились этим видом коронавируса. Было принято решение закрыть коммуну. В субботу власти Норвегии ввели жесткие меры в десяти коммунах, где также были выявлены случаи "британского" коронавируса – закрыты школы, детские сады, крупные торговые центры, рестораны, кинотеатры и прочие заведения.

До конца января закрыты алкогольные магазины.