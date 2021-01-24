Израиль закрывает международное авиасообщение

CentralAsia (CA) - Израиль приостановит международное авиасообщение с 26 по 31 января, чтобы затормозить распространение новых штаммов коронавируса. Решение одобрил кабинет министров, сообщила газета Haaretz.

«Мы впереди всего мира. Ни одна нация не сделала того, что мы собираемся сделать — мы герметично запечатаем страну», — заявил во время заседания правительства премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Массовая вакцинация в Израиле стартовала 20 декабря прошлого года. Вторую дозу препарата начали вводить 10 января 2021 года.