Впервые в Монголии полностью удалили хордому вокруг черепного ската через ротовой полости

CentralAsia (MNG) - Впервые в Монголии врачи Третьей государственной центральной больницы успешно провели операцию по удалению раковой хордому вокруг черепного ската через ротовой полости.

15 января 2021 года успешно завершила эту сложную операцию бригада под руководством заведующего отделением нейрохирургии Д.Энхболда и заведующего отделением отоларингологии и хирургии Третьей государственной центральной больницы С.Бямбасурэна.





Это лечение является началом черепной хирургии в Монголии, нового метода лечения опухолей «через ротовой полости» вокруг черепной щели, а также целью является внедрение и локализация нового метода лечения некоторых опухолей первого и второго шейных позвонков, воспалительных заболеваний и ревматических заболеваний шейного отдела позвоночника.

Благодаря многостороннему участию и усилиям монгольские врачи теперь могут выполнять эту операцию, которая требует сложных технологий и высоких навыков, самостоятельно. Это также сократит поток граждан и клиентов за границу для лечения, защитит их от финансовых рисков, связанных со здоровьем, и без промедления предоставит им качественную медицинскую помощь на родину.

Хордома — редко встречающееся новообразование, считается, что она происходит из остатков нотохорда (эмбрионального предшественника скелета), но достоверных доказательств этого пока что не обнаружено. Опухоль локализуется преимущественно в крестцово-копчиковом сегменте позвоночника или же в затылочно-базилярной области черепа.

Макроскопически опухоль представляет собой узел, покрытый толстой капсулой — дольчатый, на разрезе серовато-белого цвета, с наличием очагов некроза.

Микроскопически опухоль полиморфна, клетки ткани опухоли разного размера и формы, чаще напоминают пузырьки с мелкими гипеохромными ядрами, и большими вакуолями в цитоплазме.

Хордомы (ХД) и хондросаркомы (ХС) являются редкими опухолями, разрушающими основание черепа. Лечение хордомы и хондросаркомы – и сложная проблема из-за вовлечения в процесс деликатных нервных и сосудистых структур.

Основными местами локализации новообразования являются основание черепа и область крестца. Развитие хордомы в крестцовом отделе встречается чаще у пациентов в возрасте 60 лет, а опухоль затылочной части — у молодых и среднего возраста пациентов. Около 15% случаев развития хордомы локализуются в других частях позвоночного столба. Злокачественное образование преимущественно поражает мужчин, реже — женщин.

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