В Монголии от коронавируса выздоровела 102-летняя пациентка

CentralAsia (MNG) - В Монголии из больницы выписали 102-летнюю бабушку, которая выздоровела после коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Минздраве Монголии.
За последние сутки в Улан-Баторе от коронавирусной инфекции выздоровели 24 человек. Одна из них была 102-летняя пациентка.
Она была экстренно госпитализирована вместе со своим 77-летним сыном и его 68-летней женой в Национальном исследовательском центре инфекционных заболевания 10 января.
Врачи смогли оперативно стабилизировать ее состояние без применения интенсивной терапии. Она выздоровела в течение двух недель.
Выписываясь из больницы, долгожительница не уставала благодарить медиков за труд и самоотдачу.
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