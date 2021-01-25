В Монголии от коронавируса выздоровела 102-летняя пациентка

CentralAsia (MNG) - В Монголии из больницы выписали 102-летнюю бабушку, которая выздоровела после коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Минздраве Монголии.

За последние сутки в Улан-Баторе от коронавирусной инфекции выздоровели 24 человек. Одна из них была 102-летняя пациентка.

Она была экстренно госпитализирована вместе со своим 77-летним сыном и его 68-летней женой в Национальном исследовательском центре инфекционных заболевания 10 января.

Врачи смогли оперативно стабилизировать ее состояние без применения интенсивной терапии. Она выздоровела в течение двух недель.

Выписываясь из больницы, долгожительница не уставала благодарить медиков за труд и самоотдачу.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения