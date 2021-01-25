[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии от коронавируса выздоровела 102-летняя пациентка

CentralAsia (MNG) -  В Монголии из больницы выписали 102-летнюю бабушку, которая выздоровела после коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в Минздраве Монголии.

За последние сутки в Улан-Баторе от коронавирусной инфекции выздоровели 24 человек. Одна из них была 102-летняя пациентка.

Она была экстренно госпитализирована вместе со своим 77-летним сыном и его 68-летней женой в Национальном исследовательском центре инфекционных заболевания 10 января.

Врачи смогли оперативно стабилизировать ее состояние без применения интенсивной терапии. Она выздоровела в течение двух недель.

Выписываясь из больницы, долгожительница не уставала благодарить медиков за труд и самоотдачу.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • В Казахстане за сутки выявили 1 584 новых случая коронавируса
  • Франция готовится к третьему локдауну, - СМИ
  • За сутки в мире выявлено более 600 тысяч новых случаев заражения коронавирусом


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com