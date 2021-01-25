Шесть убийственных монгольских металлических групп (которые не являются The Hu), - Metal Hammer

CentralAsia (MNG) - Для посторонних кочевой образ жизни монголов — это всадники в мехах, которые едут по ледяной пустыне Гоби, останавливаются, чтобы разбить юрты, и по пути баловаться стрельбой из лука и монгольской борьбой.

Это не неточно, но вы можете добавить к описанию «выколотить немного металла». В последние годы волна монгольских групп обозначила свою родину на карте — в частности, The Hu, кавер-звезды нового выпуска Metal Hammer и настоящее всемирное явление.

Эта новая порода групп смешивает различные металлы с древними элементами, характерными для этой страны и ее окрестностей: горлового пения, местных инструментов, таких как морин хуур (скрипка с конской головой) и товшуур (трехструнная лютня), плюс ритм, который звучит как приближающаяся армия верхом.

Не все они происходят из самой Монголии — некоторые родом из Внутренней Монголии (автономный район Китая) и вплоть до Пекина. Но всех их объединяет тесная связь с историей и ландшафтом региона, а также с легендарным монгольским лидером Чингисханом (которого большинство жителей Запада называют Genghis Khan).

Хотя The Hu в настоящее время являются самым известным предметом экспорта своей родины, они далеко не единственные, к которым стоит прислушиваться. Вот шесть других монгольских металлических групп, с которыми стоит сразиться…

Hurd (Хурд)

Основанная в 1987 году, Хурд (что означает «скорость») считается первой группой, которая представила хэви-метал на музыкальной сцене Монголии. Их стиль представляет собой смесь классического металла и баллады софт-рока, хотя по мере развития своей карьеры они коснулись ню-метала (с Мянган Жилд Ганц (что означает «Раз в тысячу лет») в 2001 году) и индастриала (Зүйрлэх аргагүй (что означает «несравненно») в 2005 году). Благодаря темам национальной гордости, они популярны среди жителей сельских районов Монголии и Внутренней Монголии.









Altan Urag (Алтан Ураг)

Altan Urag (что означает «Золотая линия чингизидов») существует с 2002 года. Их звучание явно более экспериментальное, чем у многих из их сверстников, они сочетают в себе моторизованное монгольское горловое пение и рок-ритм-секцию с квази-оркестровыми наложениями, которые делают каждую песню похожей на оживает древний миф. По этой формуле группа озвучивала громкие фильмы и телешоу, такие как сериал Netflix «Марко Поло», фильм «Хадак» 2006 года и блокбастер «Монгол» о Чингисхане 2007 года.









Nine Treasures (Есөн Эрдэнэ - 九宝)

Одно из национальных сокровищВнутренней Монголии Китая, Nine Treasures - Есөн Эрдэнэ, (что означает «Девять сокровищ») сочетающее в себе стремительный современный металл и гангстерские припевы, волнующие и вызывающие воспоминания — их песня Wisdom Eyes — это поездка на лошади по пышной Внутренней Монголии. Их музыка тоже хорошо путешествует — группа превратила польский фестиваль Вудсток в гигантскую монгольскую танцевальную вечеринку, когда они играли там в 2017 году. В марте выйдет новый бестселлер Awakening From Dukkha.









Tengger Cavalry

До того, как The Hu распространился по всему миру, Tengger Cavalry (что означает «Небесная кавалерия») была самой известной группой в этом районе. Родом из Внутренней Монголии, до переезда в США, они перенесли традиционные народные формы своей родины в западный контекст — даже поют на английском в таких песнях, как Cavalry In Thousands. Появления в саундтреках к видеоиграм Civilization 6 и Doom Eternal помогли поднять их авторитет, хотя их рост был трагически ограничен смертью фронтмена Ганганбайгала в 2019 году.









Ego Fall (吹响 号角)

Ego Fall родом из Хөлөнбуйра, Внутренняя Монголия, смешивают музыку своей родины с элементами металкора и электроники. Мандаринское название группы, Dian Fu M, означает ниспровергать самого себя, но названия их альбомов говорят о том, что на самом деле представляет собой Ego Fall — Spirit of Mongolia и Inner M. Ранее они выступали для Slipknot на Тайване, а также гастролировали по Европе. и Япония.









Хангай (杭 盖 乐队)

Базирующийся в Пекине Хангай специализируется на монгольском фолк-роке, который в таких песнях, как The Rising Sun и интроспективной балладе на Xiger Xiger, вращается в сторону аренового рока в кожаной одежде. «Хангай» - это монгольское слово, обозначающее просторные луга, горы, реки, деревья и голубое небо, и хотя сама Монголия находится в сотнях километров от Пекина, Хангай сохраняет свой дух вездесущим благодаря музыке. Фронтмен Элч заявил: «Музыка Хангая на самом деле не говорит о времени Чингисхана, но отражает жизнь и этику монгольского народа».









Metal Hammer — ежемесячный музыкальный журнал, основной тематикой которого является хэви-метал музыка. Журнал впервые появился в Германии в 1984 году, а со временем появились свои версии в 1986 году в Англии, в 1989 году в Испании, в 1988 году в Греции, в 1990 году в Польше, в 1989 году в Венгрии, в 1988 году в Франции, Сербии и с 2008 года в России (издавался до 2011 г.). Журнал освещает не только мейнстрим метал-сцену, но и рассказывает о менее известных и необычных музыкантах. Это второй по объёму продаж рок-журнал в Великобритании после журнала Kerrang! и имеет репутацию более андерграундного. В Германии Metal Hammer — лидер рынка с момента выхода его первого выпуска в 1984 году.

В начале апреля 2013 года было объявлено о продаже журнала наряду с Classic Rock за £10,2 миллиона (примерно $15,44 миллионов) новой компании TeamRock, основанной бывшим главой GMG Radio Джоном Майерсом. Компания TeamRock специализируется на выпуске и дистрибуции различного контента, ориентированного на поклонников рок-музыки. Сделка включала в себя полные права на оба журнала и дополнения к ним, а также права на проведение церемоний Golden Gods и Classic Rock Roll Of Honour. В качестве причины продажи журналов Марк Вуд, глава Future Publishing, указал, что «Classic Rock и Metal Hammer чрезвычайно успешные и отлаженные части Future, но они не являлись приоритетами в нашей стратегии роста». Приобретение журналов финансировалось компанией Harwood Private Equity, предоставившей средства TeamRock для «текущего развития» бизнеса

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