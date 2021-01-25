Монгольский угольный разрез Багануур серьезно «вооружен». Фото

CentralAsia (MNG) - Компания «Багануур», которая играет ключевую роль в поддержании тепла в Улан-Баторе, получила первую партию самосвалов Komatsu HD 785, Komatsu HD 465 и бульдозеров Komatsu D 275 в связи с ежегодным ростом энергопотребления.

Модернизация оборудования позволит снизить эксплуатационные расходы на 2,9 млрд тугриков или около на $1,02 млн, увеличить мощность шахты на 500 тыс.тонн в технологическом плане и производить 4,5 млн.тонн угля в год.

Крупная монгольская шахта «Багануур» обеспечивает углем три ТЭЦ Улан-Батора. Здесь грузится более 300 вагонов в сутки, с шахты Шивээ-Овоо – 180 вагонов в сутки, со станции Олон-Овоо ежесуточно отправляется 20–30 вагонов с углем.





































Кроме того, Багануур — «Малое озеро» — один из девяти административных районов особой административной единицы Монголии — столичного города Улан-Батор. Из-за удалённого расположения (138 км по автодороге к юго-востоку от столицы, между аймаками Төв и Хэнтий) Багануур воспринимается как отдельный город. В градостроительном отношении — это самостоятельный населённый пункт площадью 620 км². Административно подразделяется на 4 микрорайона.

Монголо-советские геологи разведали в окрестностях будущего города (в верховьях реки Хэрлэн, на правом его берегу, в южных отрогах гор Хэнтий) месторождение энергетических бурых углей. Первые работники прибыли на место будущего строительства в начале 1978 года; в мае-июне 1979, после (и по всей видимости, в качестве отклика на события) Китайско-вьетнамской войны 1979 года, в окрестностях города была дислоцирована советская Мотострелковая дивизия. Впоследствии с экономической помощью СССР начал разрабатываться угольный разрез Багануура и построена городская инфраструктура. Ныне Багануур является одним из крупнейших промышленных центров Монголии и входит в десятку крупнейших городов страны. Иногда в средствах массовой информации возникает тема выделения Багануура из состава Улан-Батора и придания ему статуса самостоятельного города.

Багануур является конечной точкой железнодорожной ветки длиной 93 км, которая связывает его с магистральной линией Трансмонгольской железной дороги в Багахангае. Из-за высокой стоимости эксплуатации Улан-Баторская железная дорога прекратила пассажирское сообщение с Баганууром, оставив грузовые поезда, везущие, как правило, каменный уголь и следующие к ближайшим городам. К Баганууру также ведёт 138 км асфальтовое шоссе, построенное в 2004 году.

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