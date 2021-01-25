НОК Монголии объявляет квалифицированных олимпийских спортсменов в Токио

CentralAsia (MNG) - В настоящее время Монголия имеет 11 атлетов, квалифицированных для участия в Олимпийских играх в столице Японии.

На сегодняшний день спортсмены имеют квалификацию по стрельбе из лука, боксу, стрельбе, плаванию и борьбе.

Женская сборная Монголии по баскетболу 3x3 также квалифицировалась на Игры в Токио, где эта дисциплина дебютирует на Олимпийских играх.

20 октября 1968 года на XIX летних Олимпийских играх в Мехико знамя Монголии было впервые поднято четырежды после побед монгольских спортсменов по вольной борьбе. Несмотря на то, что олимпийский дебют сборной Монголии состоялся в 1964 году на летних Играх в Токио, самым историческим и крупным спортивным событием для спортсменов нашей страны стали Олимпийские игры в Мехико 1968 года. 20 октября 1968 года по итогам соревнований борцы вольного стиля Ч.Дамдиншарав, Д.Сэрээтэр, Т.Артаг завоевали бронзовые медали, а Ж.Мөнхбат стал обладателем первой серебряной медали.

На сегодняшний день спортсмены Монголии завоевали 26 олимпийских медалей (2 золотых, 10 серебряных, 14 бронзовых) в четырёх видах спорта: вольная борьба, дзюдо, бокс и стрельба. Заслуженный спортсмен Н.Тувшинбаяр является обладателем двух олимпийских наград: золотой и серебряной медалей.

Правительство Японии объявило, что отложенные Олимпийские игры 2020 года состоятся в этом году и начнутся, как и планировалось, 23 июля. Однако есть некоторый скептицизм в отношении того, что это произойдет после прибытия в Японию новых трансмиссивных мутаций коронавируса.

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