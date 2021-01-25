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  25 января 2021
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Парикмахерские и салоны красоты, непродовольственные магазины откроются в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -  22 января 2021 года мэр города Улан-Батор Д.Сумъяабазар издал решение о некоторых дополнительных мерах, которые необходимо предпринять в городе Улан-Батор на фоне сохраняющейся повышенной готовности к предотвращению вспышек COVID-19.

Решение утверждает список предприятий, которые должны оставаться закрытыми, что позволяет некоторым розничным торговцам непродовольственными товарами, включая магазины одежды, текстиля, косметики и т.д .; парикмахерские, салоны красоты и салоны маникюра и педикюра возобновят работу с 23 января 2021 года, в субботу.

Эти службы и предприятия были закрыты с 11 ноября 2020 года, когда в стране были выявлены первые случаи передачи инфекции в сообществах.

Операторам салонов были предоставлены инструкции и рекомендации, снижающие риск передачи COVID-19 в парикмахерских и салонов красоты, такие как требование использовать маски и перчатки для лица, поддерживать социальное дистанцирование, регулярно чистить и дезинфицировать рабочие места, инструменты и места, расписание и подтверждать записи онлайн или по телефону и ограничивать количество людей в салонах и т. д.

Теперь следующие 12 видов бизнеса будут закрыты до дальнейшего уведомления.

1. Публичные мероприятия, собрания, демонстрации, конкурсы, свадьбы, приемы.

2. Все виды баров и клубов.

3. Ярмарки и выставки.

4. Игровые онлайн-центры

5. Спортивные мероприятия (например, горнолыжные курорты, фитнес-центры, студии танцев и йоги)

6. Сауны и бассейны.

7. Религиозная деятельность

8. Культурные представления и развлекательные заведения.

9. Центры массажа и релаксации.

10. Курорты и туристические базы, отели и гостиницы.

11. Общественные душевые

12. Аудиторные и профессиональные тренинги для более пяти человек.

Остальным предприятиям и услугам было разрешено постепенно открываться с 6 января 2021 года.

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