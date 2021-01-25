В Таджикистане за сутки не зафиксировано новых случаев коронавируса, - Минздрав
- Таджикистан, общество
- 9:05, 25 января 2021
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Министерство здравоохранения.
Количество инфицированных, выздоровевших и скончавшихся от COVID-19 остается прежним.
Всего с 30 апреля 2020 года в Таджикистане коронавирус выявлен у 13 308 человек, из них выздоровели 13 218 пациентов, скончались 90 человек, говорится в сообщении.
Коронавирус в Таджикистане
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