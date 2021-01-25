В детсадах Узбекистана начнут включать национальные мелодии, – Минкульт

CentralAsia (UZ) - В дошкольных образовательных организациях Узбекистана ежедневно будут включать маком и различные национальные мелодии.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, с такой инициативой выступил глава министерства Озобдек Назарбеков. Проект будет реализован на основе меморандума, подписанного между министерствами культуры и дошкольного образования.

Ожидается, что специальный отобранный музыкальный сборник будет играться в детсадах во время обеденного перерыва.

В Министерстве дошкольного образования сообщили, что нововведение коснется только государственных детсадов.

Ранее сообщалось, что в школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся будут исполнять гимн, а на переменах слушать стихи и песни о родине.