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  25 января 2021
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В детсадах Узбекистана начнут включать национальные мелодии, – Минкульт

CentralAsia (UZ) -  В дошкольных образовательных организациях Узбекистана ежедневно будут включать маком и различные национальные мелодии.

Как сообщила пресс-служба Министерства культуры, с такой инициативой выступил глава министерства Озобдек Назарбеков. Проект будет реализован на основе меморандума, подписанного между министерствами культуры и дошкольного образования.

Ожидается, что специальный отобранный музыкальный сборник будет играться в детсадах во время обеденного перерыва.

В Министерстве дошкольного образования сообщили, что нововведение коснется только государственных детсадов.

Ранее сообщалось, что в школах Узбекистана перед началом занятий учащиеся будут исполнять гимн, а на переменах слушать стихи и песни о родине.

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