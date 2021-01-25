На утро 25 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1480 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 января сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Акмолинская область - 219;

- Павлодарская область - 217;

- город Нур-Султан - 211;

- Костанайская область - 137;

- город Алматы - 135;

- Северо-Казахстанская область - 107;

- Атырауская область - 101;

- Западно-Казахстанская область - 89;

- Карагандинская область - 82;

- Алматинская область - 79;

- Восточно-Казахстанская область - 31;

- Жамбылская область - 18;

- Туркестанская область - 16;

- Мангистауская область - 11;

- Актюбинская область - 9;

- город Шымкент - 9;

- Кызылординская область - 9.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 178 454 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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