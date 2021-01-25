На утро 25 января в Казахстане коронавирус выявлен у 1480 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1480 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 25 января сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Акмолинская область - 219;
- Павлодарская область - 217;
- город Нур-Султан - 211;
- Костанайская область - 137;
- город Алматы - 135;
- Северо-Казахстанская область - 107;
- Атырауская область - 101;
- Западно-Казахстанская область - 89;
- Карагандинская область - 82;
- Алматинская область - 79;
- Восточно-Казахстанская область - 31;
- Жамбылская область - 18;
- Туркестанская область - 16;
- Мангистауская область - 11;
- Актюбинская область - 9;
- город Шымкент - 9;
- Кызылординская область - 9.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 178 454 случая коронавируса.