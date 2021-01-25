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  25 января 2021
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В Улан-Баторе за сутки коронавирус выявлен у 16 человек

CentralAsia (MNG) -  По состоянию на 24 января, как сообщает Минздрав Монголии, в масштабах страны проведены 7065 тестов на коронавирус, у 16 человек в Улан-Баторе выявлен COVID-19. Последние 34 дня в аймаках Монголии не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

За последние сутки 20 человек выписаны из медучреждений страны.

В стране официально зарегистрировано 1643 случая заражения коронавирусом, из них 1169 пациентов вылечились, показатель выздоровления 71,1%.

Из 461 пациента, который в настоящее время проходит лечение в медицинских учреждениях, 48 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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