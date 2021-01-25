Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 100 млн

CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 100 миллионам, следует из данных университета Джонса Хопкинса.



Так, на 25 января 2021 года в 192 государствах и территориях всего мира зарегистрировано 99 152 014 случаев коронавируса, скончался 2 128 721 человек.



По количеству инфицированных и летальных случаев лидируют США, в штатах COVID-19 выявлен у более 25 млн человек, скончались 419,2 тыс. пациентов.

ТОП-10 стран по числу зараженных коронавирусом:



- США — 25,1 млн;



- Индия — 10,6 млн;



- Бразилия — 8,8 млн;



- Россия — 3,6 млн;



- Великобритания — 3,6;



- Франция — 3,1 млн;



- Испания — 2,4 млн;



- Италия — 2,4 млн;



- Турция — 2,4 млн;



- Германия — 2,1 млн.