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  25 января 2021
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Число зараженных коронавирусом в мире приблизилось к 100 млн

CentralAsia (CA) -  Количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире приблизилось к 100 миллионам, следует из данных университета Джонса Хопкинса.

Так, на 25 января 2021 года в 192 государствах и территориях всего мира зарегистрировано 99 152 014 случаев коронавируса, скончался 2 128 721 человек.

По количеству инфицированных и летальных случаев лидируют США, в штатах COVID-19 выявлен у более 25 млн человек, скончались 419,2 тыс. пациентов.

ТОП-10 стран по числу зараженных коронавирусом:

- США — 25,1 млн;

- Индия — 10,6 млн;

- Бразилия — 8,8 млн;

- Россия — 3,6 млн;

- Великобритания — 3,6;

- Франция — 3,1 млн;

- Испания — 2,4 млн;

- Италия — 2,4 млн;

- Турция — 2,4 млн;

- Германия — 2,1 млн.

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