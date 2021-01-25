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  25 января 2021
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Депутат парламента Монголии объявил голодовку. Видео

CentralAsia (MNG) -  Депутат парламента из Монгольской народно-революционной партии Ганбаатар Сайнхуу объявил голодовку на главной площади столицы.

Депутат начал сегодня сидячую забастовку под названием «Голодовка, объявленная, чтобы освободить Монгольскую народную партию (MНП - правящая партия) из заложников Rio Tinto и вернуть потерянного Оюу-Толгоя народу Монголии», сообщают местные СМИ.

По его словам, он продолжит голодовку пока премьер-министр страны Л. Оюун-Эрдэнэ не подаст встречный иск против компании Rio Tinto по вопросу Оюу-Толгой в Международный арбитражный суд.

«Единственный человек, который может вести переговоры с Rio Tinto, — это премьер-министр. Если MНП не может, дайте мне это право. Я подам встречный иск. Член парламента избирается подотчетным народу. Я не хочу, чтобы люди объявили голодовку. Но я хочу, чтобы ко мне присоединились другие депутаты и объявили голодовку со мной», - сказал депутат.

Рудник Оюу-Толгой представляет собой комбинированный открытый и подземный горнодобывающий проект в сомоне Ханбогд в южной пустыне Гоби, примерно в 235 километрах к востоку от столицы аймака Өмнөговь Даланзадгад. Участок был открыт в 2001 году и разрабатывается как совместное предприятие Turquoise Hill Resources (дочерняя компания Rio Tinto, контролирующая контрольный пакет акций) с 66% долей и правительством Монголии с 34% долей. Строительство рудника началось в 2010 году, а первая партия меди отгружена 9 июля 2013 года.

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