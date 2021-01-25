В Узбекистане цены на товары разрешили привязать к иностранной валюте

CentralAsia (UZ) - В закон о валютном регулировании внесли поправки. Теперь в Узбекистане разрешается привязывать цены на некоторые товары к инвалюте и условным единицам. Ранее привязка не допускалась.



Согласно поправкам, в закон о валютном регулировании, привязка цен допускается при реализации товаров (работ, услуг) в Узбекистане по соглашениям о государственно-частном партнерстве на основе постановлений президента и проектам, для которых иностранные инвестиции привлекались через правительство.

Кроме того, отношения, связанные с концессиями, регулируются законом «О государственно-частном партнерстве». Порядок для проектов ГЧП теперь будет распространяться и на концессионные проекты.

Отныне будут согласовываться тендерная документация и проекты договоров ГЧП только на сумму более 1 млн долларов.

Концессия — вид договора о создании или реконструкции за счёт средств инвестора объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.