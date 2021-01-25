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  25 января 2021
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В Нидерландах полиция водометами разогнала «ковидный» протест. Фото
// Reuters
Предыстория: Нидерланды впервые со Второй мировой войны вводят комендантский час

CentralAsia (CA) -  В нидерландском городе Эйндховен полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на акцию протеста против новых коронавирусных ограничений, в частности, введения с 21:00 комендантского часа, сообщает ВВС.

Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников. Больше 100 человек было задержано.

Некоторые демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции, в конечном счете использовавшей слезоточивый газ для разгона митингующих.

В субботу вечером в деревне Урк на севере страны был подожжен центр тестирования на COVID-19, сообщили местные власти.

Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал произошедшее беспределом.

В Нидерландах впервые после Второй мировой войны введен комендантский час - с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.

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