В Нидерландах полиция водометами разогнала «ковидный» протест. Фото

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- 9:52, 25 января 2021
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CentralAsia (CA) - В нидерландском городе Эйндховен полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, вышедших на акцию протеста против новых коронавирусных ограничений, в частности, введения с 21:00 комендантского часа, сообщает ВВС.
Протестующие бросали петарды, грабили супермаркеты и били витрины магазинов. В Амстердаме прошли демонстрации с меньшим числом участников. Больше 100 человек было задержано.
Некоторые демонстранты сооружали из велосипедов баррикады против полиции, в конечном счете использовавшей слезоточивый газ для разгона митингующих.
В субботу вечером в деревне Урк на севере страны был подожжен центр тестирования на COVID-19, сообщили местные власти.
Министр здравоохранения Уго де Йонге назвал произошедшее беспределом.
В Нидерландах впервые после Второй мировой войны введен комендантский час - с 21:00 до 04:30. Нарушителям грозит штраф в размере 95 евро.