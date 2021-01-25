В Узбекистане пара пыталась продать за $9 тыс. еще не родившегося ребенка

CentralAsia (UZ) - Еще не родившегося ребенка пытались продать в Узбекистане за $9 тыс. молодая женщина на четвертом месяце беременности, 23 января сообщили местные СМИ.

Пара, проживающая в Ургенче в районе Бекобод, пыталась продать еще не родившегося ребенка. Женщина находится на 4-м месяцев беременности. Пара проживала без регистрации брака.

Сообщается, что молодые люди были задержаны правоохранительными органами в момент получения $6 тыс. Остальные они рассчитывали получить позже. По данному случаю возбуждено уголовное дело.

12 января МИД Узбекистана заявил, что основными причинами торговли младенцами являются социальная незащищенность молодой матери ребенка, ее потребность в материальной поддержке и попытки сокрытия от семьи беременности.



