В Узбекистане пара пыталась продать за $9 тыс. еще не родившегося ребенка

- Узбекистан, происшествия
- 10:01, 25 января 2021
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- Обновлено: 10:02, 25 января 2021
CentralAsia (UZ) - Еще не родившегося ребенка пытались продать в Узбекистане за $9 тыс. молодая женщина на четвертом месяце беременности, 23 января сообщили местные СМИ.
Пара, проживающая в Ургенче в районе Бекобод, пыталась продать еще не родившегося ребенка. Женщина находится на 4-м месяцев беременности. Пара проживала без регистрации брака.
Сообщается, что молодые люди были задержаны правоохранительными органами в момент получения $6 тыс. Остальные они рассчитывали получить позже. По данному случаю возбуждено уголовное дело.
12 января МИД Узбекистана заявил, что основными причинами торговли младенцами являются социальная незащищенность молодой матери ребенка, ее потребность в материальной поддержке и попытки сокрытия от семьи беременности.