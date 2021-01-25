Узбекистан частично возобновил железнодорожное сообщение Туркменистаном
- Туркменистан, общество
- 10:04, 25 января 2021
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CentralAsia (TM) - Движение поездов из Ташкента до границы с Туркменистаном распорядился возобновить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон Темир Йуллари».
Распоряжение Мирзиёев отдал во время рабочей поездки в Бухарскую область 21–22 января. Распоряжение отдано в связи с многочисленными просьбами населения.
Поезд Алат-Ташкент-Алат будет ходить четыре раза в неделю начиная с 25 января.
Город Алат находится на границе с Туркменистаном в часе езды от Туркменабада.