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  25 января 2021
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Узбекистан частично возобновил железнодорожное сообщение Туркменистаном

CentralAsia (TM) -  Движение поездов из Ташкента до границы с Туркменистаном распорядился возобновить президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба АО «Узбекистон Темир Йуллари».

Распоряжение Мирзиёев отдал во время рабочей поездки в Бухарскую область 21–22 января. Распоряжение отдано в связи с многочисленными просьбами населения.

Поезд Алат-Ташкент-Алат будет ходить четыре раза в неделю начиная с 25 января.

Город Алат находится на границе с Туркменистаном в часе езды от Туркменабада.

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