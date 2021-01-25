В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 160 тысяч

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 160 313 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 19 339;
- Нур-Султан - 19 185;
- Алматы - 19 312;
- Атырауская область - 14 185;
- Карагандинская область - 12 328;
- Павлодарская область - 10 383;
- Северо-Казахстанская область - 9496;
- Западно-Казахстанская область - 8803;
- Костанайская область - 8055;
- Акмолинская область - 7801;
- Алматинская область - 6444;
- Шымкент - 5367;
- Жамбылская область - 5031;
- Туркестанская область - 3735;
- Мангистауская область - 3714;
- Актюбинская область - 3712;
- Кызылординская область - 3423.
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