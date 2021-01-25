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  25 января 2021
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В Казахстане число вылечившихся от коронавируса превысило 160 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 827 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 160 313 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 19 339;

- Нур-Султан - 19 185;

- Алматы - 19 312;

- Атырауская область - 14 185;

- Карагандинская область - 12 328;

- Павлодарская область - 10 383;

- Северо-Казахстанская область - 9496;

- Западно-Казахстанская область - 8803;

- Костанайская область - 8055;

- Акмолинская область - 7801;

- Алматинская область - 6444;

- Шымкент - 5367;

- Жамбылская область - 5031;

- Туркестанская область - 3735;

- Мангистауская область - 3714;

- Актюбинская область - 3712;

- Кызылординская область - 3423.

Коронавирус в Казахстане
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