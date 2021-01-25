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  25 января 2021
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Испытания российской вакцины начались в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Испытания российской вакцины «Спутник V» начались в Туркменистане. При этом официально там не зафиксировано ни одного случая коронавируса. Об этом сообщило РИА «Новости».

Министр здравоохранения Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов заявил о начале испытаний во время заседания правительства в режиме онлайн.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов поддержал министра, рассказав о важности профилактики различных инфекций.

Уточняется, что несмотря на официальное отсутствие зараженных, в Туркменистане действуют различные ограничения, в том числе масочный режим.

Также Россия будет поставлять в Венгрию отечественную вакцину от коронавируса «Спутник V».

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