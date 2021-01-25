В Европе не исключают третью волну коронавируса

CentralAsia (CA) - 24 января 2020 года навсегда останется в памяти врача Дени Малви. В этот день, только что вернувшийся из Ухани француз китайского происхождения, сдал положительный тест на коронавирус, и стал первым в Европе пациентом с COVID-19, говорится в сюжете телеканала Euronews.



Профессор Малви, специалист по инфекционным заболеваниям университетской больницы Бордо, мгновенно осознал опасность надвигающейся эпидемии.



«Ведение первых больных безусловно, требовало от нас максималистского подхода буквально во всем. Так же необходимо было выставить охрану перед их палатами, потому что кругом было много посторонних людей, которые интересовались происходящим», - говорит доктор Малви, завотделением инфекционных заболеваний больницы университета Бордо.



Ежедневно в Европе все еще заражаются десятки тысяч человек. Но Дени Малви утверждает, что видит свет в конце туннеля и говорит о том, что можно сделать для улучшения эпидемической ситуации.



«Я думаю, нам нужно интенсивнее работать над тремя вещами. Речь идет о тестировании, отслеживании контактов заболевших и мерах изоляции. Но мы делаем это недостаточно хорошо. Тестирование, а тестов у нас много и мы их проводим, является лишь часть общей стратегии», - сказал он.



Вакцину профессор Малви считает необходимым, но недостаточным инструментом для борьбы с пандемией и подчеркивает важность барьерных мер: ношения масок и дистанцирования.



Инфекционист не исключает третьей волны пандемии. Малви предполагает, что она может начаться в марте и призывает подготовить к возможному скачку числа заражений систему здравоохранения.



На сегодняшний день в мире число зараженных коронавирусом приблизилось к 100 миллионам, скончались более 2 млн человек.

