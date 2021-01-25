Европа грозит России новыми санкциями из-за ареста Навального

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CentralAsia (CA) - Арест российского оппозиционера Алексея Навального и разгон демонстраций в его поддержку в субботу должны стать поводом для ввода новых санкций в отношении России, считает ряд членов Евросоюза.



К санкциям против чиновников, ответственных за задержания на митингах в выходные, призвали министерства иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы. Президент Польши Анджей Дуда в интервью британской Financial Times заявил, «что санкции — единственный способ заставить Россию соблюдать международное право».



Также как сообщает ВВС, действия российских силовиков осудили французские и немецкие политики, а также Госдеп США.



По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля, вопрос об ужесточении санкций лидеры ЕС обсудят сегодня на встрече министров иностранных дел блока. Блок будет пристально следить за судьбой Навального и делать выводы, которые отразятся на отношениях с Россией.



Митинги в поддержку Навального и задержания протестовавших стали главным событием минувших выходных. Как сообщили правозащитники, на митингах по всей России были задержаны более 3 тыс. человек.

23 января в городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного по прилету в Россию в аэропорту Шереметьево 17 января и затем арестованного на месяц по делу «Ив Роше». Во время митингов произошли столкновения демонстрантов с сотрудниками правоохранительных органов, возбудили несколько уголовных дел.