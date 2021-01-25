За сутки в Узбекистане выявили 54 новых случая коронавируса

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 24 января количество зарегистрированных случаев коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 78 429 (+54).

По данным Минздрава республики, новые случаи выявлены в 9 регионах страны.

За сутки в Ташкенте было вылечено 13 пациентов, в результате чего общее число выздоровевших пациентов составило 76 862 (+47), а показатель выздоровления составил 98%.

Из 946 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 158 находятся в тяжёлом состоянии, а 32 - в критическом.