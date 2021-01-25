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  25 января 2021
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В Монголии началась подготовка к президентским выборам 2021 года

CentralAsia (MNG) -  На пленарном заседании парламент принял проект постановления об объявлении очередных выборов президента Монголии в 2021 году и назначении даты голосования, а также проект постановления парламента об использовании оборудования на выборах.

На основании статьи 25.1.3 Конституции и статей 8.1 и 8.2 Закона о президентских выборах в проекте постановления предусмотрено, что деятельность подготовки очередных президентских выборов начнутся 25 января, а день голосования назначен на 9 июня 2021 года.

Председатель постоянной комиссии по государственному устройству Л.Энх-Амгалан сказал: «По оценкам, для проведения президентских выборов потребуется 28 млрд тугриков (около $9,8 млн), а для проведения дополнительных выборов в Сонгинохайрханском районе потребуется около 1 млрд тугриков (около $350 тыс.). Поэтому, чтобы сэкономить средства, дополнительные выборы в парламент должны проводиться вместе с очередными президентскими выборами».

В соответствии с Законом об автоматизированных избирательных системах парламент поддержал использование устройства New Image Cast для голосования и подсчета голосов.

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