Компания из Саудовской Аравии построит электростанцию и две ветроэлектростанции в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте состоялись церемония закладки первого камня в строительство электростанции с парогазовой установкой мощностью 1500 МВт на Сырдарьинской теплоэлектростанции.

Также прошла церемония подписания инвестиционных соглашений между компанией «ACWA Power» и Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан о строительстве двух ветроэлектростанций общей мощностью 1000 МВт в Навоийской и Бухарской областях.

В мероприятиях приняли участие заместитель премьер-министра – министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков, министр инвестиций Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, председатель правления компании «ACWA Power» Мухаммад Абу Найан.

В марте прошлого года было подписано Инвестиционное соглашение между компанией «ACWA Power» и Министерством инвестиций и внешней торговли, согласно которому «ACWA Power» осуществит проектирование, финансирование, строительство тепловой электростанции, а также ее эксплуатацию в течение 25 лет.

В рамках проекта «ACWA Power» привлечет прямые инвестиции в размере 1,2 млрд долларов и создаст более 1000 рабочих мест на этапах строительства и эксплуатации. Электростанция обеспечит выработку дополнительной электроэнергии в объеме 12 млрд кВт\ч в год. Объект будет введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2023 года.

Проект предусматривает использование самых современных конструкционных решений, средств эксплуатации и контроля в режиме реального времени, спроектированных ведущими мировыми экспертами для круглосуточного управления процессом производства и бесперебойной подачи электроэнергии в национальную энергосистему Узбекистана.

­Подписанны также инвестиционные соглашения о строительстве двух ветроэлектростанций «Баш» и «Джанкельды» в Навоийской и Бухарской областях соответственно, совокупной мощностью 1000 МВт. Ввод в эксплуатацию данных электростанций, намеченный на 2024 год, обеспечит выработку дешевой электроэнергии в объеме 3,6 млрд кВт*ч в год. Общая стоимость проектов составит 1,3 млрд долларов.

Также в рамках церемонии между компаниями «ACWA Power» и АО «Национальные электрические сети Узбекистана» были подписаны соответствующие Соглашения о закупке электроэнергии.

