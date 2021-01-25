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  25 января 2021
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Врач назвал способ вернуть обоняние и вкус после коронавируса

CentralAsia (CA) -  Есть предположение, что при коронавирусе нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества быстрее разрушатся и не успевают дойти до вкусовых рецепторов. По другой теории повреждаются сами рецепторы, что объясняет потерю не только вкуса, но и обоняния, рассказал невролог, нейрофизиолог Александр Будик.

Обычно те, кто заразился коронавирусом, перестают воспринимать запахи и вкусы в самом начале заболевания, но через пару недель все восстанавливается. Однако случаи, когда даже после выздоровления люди месяцами страдают от этих нарушений, тоже встречаются довольно часто.

По его словам, чтобы вернуть себе обоняние и вкусовые ощущения, нужно проводить специальный тренинг. Ежедневно несколько раз в день нужно по 20 секунд воспринимать различные запахи. Это должны быть сильные ароматы, типа гвоздики, чеснока, кардамона, корицы, которые заставят нужные органы активно работать, уточнил врач.

«Организм начинает обращать повышенное внимание на орган, который активно вовлекается в работу, и все ресурсы идут в это место, чтобы быстрее восстановить работу этого органа. В качестве дополнительной терапии можно закапывать в нос раствор витамина А, потреблять в течение недели омегу-3», - цитирует врача РИА Новости.

Параллельно будут восстанавливаться вкусовые ощущения. Нарушение вкуса и запаха очень связаны, поэтому восстановление одной составляющей будет приводить к улучшению второй, отметил Будик.

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