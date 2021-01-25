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  25 января 2021
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Полиция Монголии призвала депутата парламента прекратить голодовку
Предыстория: Депутат парламента Монголии объявил голодовку. Видео

CentralAsia (MNG) -  В связи с объявлением голодовки члена Великого государственного хурала С.Ганбаатара 25 января на площади Сухэ-Батора, полиция Сухэ-Баторского района направила официальное заявление о прекращении этой деятельности.

Эти действия и деятельность члена Великого государственного хурала связаны с организацией демонстраций и митингов без регистрации в соответствии со статьей 9.1 Закона Монголии о процедурах проведения демонстраций, а также с распространением коронавируса /СOVID-19/. Также это нарушает Указ № A/25 от 22 января 2021 г., изданный мэром столицы в целях борьбы с эпидемией и ее предотвращения, говорится в сообщении Главного управления полиции Монголии.

«Поэтому предупреждаем, чтобы граждане уважали закон, не ходили в места массового скопления во время пандемии, и не участвовали в незаконных демонстрациях», - добавили в управлении.

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