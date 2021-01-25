В Туркменистане женщину, возмутившуюся сокращением пайка растительного масла, оштрафовали и посадили на 4 сутки

CentralAsia (TM) - В Туркменистане женщину четверо суток продержали в изоляторе временного содержания и приговорили к штрафу за инцидент у государственного продовольственного магазина. Об этом сообщают "Хроники Туркменистана".



16 января в селах Лебапского велаята началась продажа базовых продуктов по субсидированным ценам за январь.

У государственного магазина сельскохозяйственного объединения Азатлык Саятского этрапа с 4 часов утра собрались люди и составили списки очередности. Этот магазин обслуживает три села – Гызан (Gyzan), Алпан (Alpan) и Араптелман (Araptelman).

Подошедший к 7 часам продавец объявил, что по распоряжению руководства Потребсоюза Саятского этрапа норма продажи хлопкового масла по субсидируемым ценам сокращена с 500 граммов до 300 граммов на человека в месяц.

Стоявшие в очереди начали возмущаться. На что продавец заявил, что с марта норму, вероятно, сократят до 250 граммов.

Одна из женщин, 56-летняя жительница Алпана, не выдержала и стала кричать на продавца:

– Почему не можете заранее объявить, в какой день и кому будет продаваться тот или иной продукт! Мы мерзнем здесь по 3-4 часа и тут выясняется, что зря! Мало того что сокращаете норму (паек), так еще и издеваетесь над людьми!

Продавец закрыл магазин и вызвал участкового полицейского. Женщину увезли в отделение полиции Саята и поместили в камеру предварительного заключения. Продавец написал заявление, что она оскорбила его и сорвала работу государственного магазина.

Суд состоялся 18 января. Судья Чемен Бердыева приговорила женщину к штрафу в 330 манат (около 100 долларов). В итоге, проведя в изоляторе четверо суток, женщина вернулась домой, теперь ей предстоит заплатить большой, по меркам сельских жителей, штраф.

О сокращении норм базовых продуктов по фиксированным ценам сообщают и из других регионов. В частности, с прошлой недели жители Мары могут купить только по четыре яйца на человека, при этом в продаже они появляются в лучшем случае через день.

Также дефицитными являются растительное масло, сахар, мука, куриные окорочка. В продажу они поступают редко и хватает их не всем стоящим в очередях.

Единственный продукт, который доступен ежедневно – это хлеб. Но и за ним нужно занимать очередь. Купить его можно не больше двух буханок на человека.