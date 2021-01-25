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  25 января 2021
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В Душанбе произошёл пожар на рынке «Султони Кабир» (видео)

CentralAsia (TJ) -  В Душанбе произошёл пожар на рынке «Султони Кабир», крупнейшем рынке стройматериалов и бытовой техники, передает Avesta.

Как сообщило издание, горит часть рынка, где ведется торговля автопокрышками. По предварительным данным площадь возгорания составляет 2 тыс. квадратных метров.

На место происшествия выехали несколько пожарных расчетов.

Это не первый пожар на рынке «Султони Кабир» в Душанбе. В июне 2018 года пожар произошел в торговом центре, расположенном на территории рынка.

Площадь возгорания составила свыше 1,2 тыс. метров.

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