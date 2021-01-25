В Монголии будет реализован проект по содействию занятости на 4,5 млн евро

CentralAsia (MNG) - Национальное агентство развития Монголии (НАР) и Немецкая корпорация международного сотрудничества договорились о реализации проекта под названием «Содействие росту и занятости в частном секторе».

Проект стоимостью 4,5 млн евро будет финансироваться Министерством экономического развития и сотрудничества Германии и будет работать в течение трех лет, начиная с января 2021 года.

Основная цель проекта — увеличить занятость и создать новые рабочие места за счет поддержки экономической стабильности или иммунитета микро-, малых предприятий и стартапов.

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