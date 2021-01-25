«Самозашнуровующиеся кроссовки, имплантация чипа в мозг человека». Десять самых ожидаемых технологий и событий в 2021 году

Наклейка для обнаружения коронавируса

CentralAsia (CA) - Несмотря на пандемию, 2020 год запомнился выдающимися технологическими разработками, но 2021 обещает быть не менее интересным с точки зрения новых электронных гаджетов и технологий.

Украинский портал «Экономическая правда» рассказывает о наиболее ожидаемых событиях и технических разработках, которые удивят мир в 2021 году.

10. Начало продаж самошнуровающихся кроссовок



Концепция кроссовок, которые сами зашнуровываются, стала популярной в далеком 1989 году после выхода фильма «Назад в будущее - 2». Через 27 лет компания Nike выпустила первую пару таких кроссовок.



В 2016 году HyperAdapt 1.0 дебютировали на рынке по цене 720 долларов США. Ограниченное количесвто (приобрести кроссовки могла лишь небольшая группа пользователей приложения Nike +) привело к тому, что на торговых площадках цена кроссовок составляет 5 тыс. евро.



Обновленную модель, Adapt BB, Nike представила в 2019 году. Стоила она дешевле — 350 долларов. Однако эти кроссовки не были частью популярного бренда Jordan.



В ноябре 2020 Nike представила Air Jordan Adapt 11 — первые кроссовки под брендом Jordan, включающие технологию самозавязывания Adapt. Эту технологию компания тестирует с 2016 года, а главный дизайнер бренда Jordan Мартин Лотти называет ее «лучшей из технологий Nike». Продажи Air Jordan Adapt 11 уже начались. Цена кроссовок — 500 долларов.

9. Поисковый маячок AirTag от Apple



AirTag — это беспроводной маячок, предназначенный для поиска потерянных вещей.



Обычно такие маячки кладут в сумку, кошелек или чемодан, чтобы отслеживать их местоположение на экране смартфона. Первоначально предполагалось, что маячок назовут Apple Tag, но в iOS 13.2 устройство получило название AirTag.

Основой маячка, скорее всего, будет чип U1, который устанавливается в iPhone 11 и отвечает за беспроводное соединение и максимально точное позиционирование. Благодаря ему трекер позволит определять местоположение утерянной вещи с точностью до нескольких сантиметров.



К тому же не исключено, что AirTag сможет соединяться с iPhone людей, которые проходят рядом, используя их как передатчиков, чтобы сообщить свои координаты владельцу.

AirTag будет совместим с поисковым приложением Find My. В одной из тестовых сборок iOS 13 там даже был соответствующий раздел, который до релиза просто удалили.



Судя по всему, поиск будет осуществляться по нажатию на пиктограмму привязанного к профилю AirTag, а координаты потерянного предмета будет показаны на карте. Для наглядности объект планируется обозначать изображением воздушного шара.



Ориентировочно новинка будет стоить 39 долларов.

8. Perseverance сядет на Марс



18 февраля марсоход Perseverance ( «Настойчивость») американского космического агентства NASA совершит посадку в северном полушарии Марса. Perseverance покинул Землю 30 июля 2020 и уже преодолел 337 с 470 млн км пути.



В день прибытия марсохода на Марс сигнал к нему будет идти 11 минут 30 секунд.

Накануне посадки в службе U.S. Geological Survey составили интерактивную карту места посадки Perseverance. Это сорока пяти километровый кратер Езеро на западной окраине равнины Исиды в северном полушарии Марса. Считается, что 3,5-3,9 миллиардов лет назад там располагались дельта реки и озеро.

Марсоход Perseverance будет искать признаки существования в прошлом Марса микробиологические формы жизни. В частности, он соберет образцы почвы, а также будет изучать климат и погоду на планете.

7. Наклейка для обнаружения COVID-19

Устройство BioButton приклеивается к верхней части грудной клетки с помощью медицинского клея и использует датчики, чтобы постоянно отслеживать температуру тела, частоту дыхания и сердечных сокращений, уровень активности и сон.

Производитель BioIntelliSense говорит, что за несколько дней BioButton может собрать достаточно данных, чтобы помочь определить, есть ли у носителя устройства симптомы возможной коронавирусной инфекции, даже если у него не имеется признаков того, что он заболел.

Компания презентовала устройство на выставке CES 2021 в Лас-Вегасе. BioIntelliSense надеется, что технология может быть использована для того, чтобы сделать места отдыха, круизы и даже рабочие места более безопасными.

В компании говорят, что предыдущая версия устройства оказалась столь же точной, как и устройства, используемые в больницах для измерения частоты сердечных сокращений, температуры и дыхания.

Стоимость пользования устройством составит один доллар в день в течение шестидесяти дней непрерывного мониторинга.

6. Подписка на автопилот Tesla

С 2021 года автопилот Tesla можно оплачивать по подписке. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. «Мы запустим месячную подписку на автопилот в начале следующего года», — написал Маск в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети. Стоимость подписки пока не обозначена.

Автопилот у Tesla не является встроенной опцией, его необходимо покупать отдельно. Полная стоимость этой опции составляет десять тысяч долларов. Для сравнения: цена бюджетных моделей Tesla начинается от тридцати пяти тысяч долларов.

Подписка на автопилот подойдет тем, кто покупает авто в лизинг. В этом случае человек пользуется машиной несколько лет, после чего меняет ее на новую модель, поэтому приобретение опции за полную стоимость не имеет смысла.

За 2020 год на Украине зарегистрировали восемьсот шестьдесят пять автомобилей Tesla Model 3 и семьсот пятьдесят три Tesla Model S.

5. Имплантация чипа в мозг человека

Компания Neuralink, которая разрабатывает технологию для подключения мозга человека к компьютеру, может быть готова разместить в теле человека версию своего имплантата «в течение года», заявил Илон Маск в мае 2020 года.

Neuralink — это нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском в Сан-Франциско в 2016 году. Она разрабатывает интерфейсы «мозг — машина». Цель имплантата — использовать его как средство для лечения травм мозга.

4. Электромобиль от Apple

Электромобиль от Apple может быть представлен осенью 2021 года, сообщает портал MacRumors, ссылаясь на анонимных руководителей тайваньских фабрик.

По сообщению портала, производители Тайваня готовятся нарастить производство частей Apple Car во втором квартале 2021 года. Также сообщается, что Apple тайно тестировала прототипы автомобилей в Калифорнии.

Компания получила разрешение от департамента автотранспортных средств штата на тестирование самоуправляемых автомобилей в 2017 году, и в том же году была замечена в использовании внедорожников Lexus, оснащенных лидарным (технология получения и обработки информации об удалённых объектах с помощью активных оптических систем — прим. ред.) оборудованием.

По словам аналитика Мин-Чи Куо, специализирующегося на продуктах Apple, первый «яблочный» автомобиль будет выпущен между 2023 и 2025 годами. Однако источники в Тайване утверждают, что компания готовит релиз на сентябрь 2021 года, что значительно опережает расписание.

3. Серийное производство Tesla Cybertruck

По плану, серийное производство Tesla Cybertruck начнется в 2021 году на новом заводе Gigafactory 5 в Остине, штат Техас.

Если верить недавним оценкам аналитиков, объем заказов на Cybertruck уже превысил шестьсот пятьдесят тысяч автомобилей. Также на этом заводе будут производиться кроссоверы Model Y, седаны Model 3 для Восточного побережья США и тягачи Tesla Semi.

Всего планируется три версии Tesla Cybertruck. Они отличаются количеством двигателей (один, два и три, базовая модель с задним приводом, средняя и главная — полноприводные) и дальностью хода на одной зарядке (четыреста километров, четыреста восемьдесят километров и восемьсот километров соответственно).

Первыми выйдут более дорогие версии с двумя (49,9 тысячи долларов) и тремя двигателями (69,9 тысячи долларов). «Народный» Cybertruck (39,9 тысячи долларов) задержится минимум до конца 2022 года.

2. Начало продажи смартфона с раздвижным экраном

Во время презентации на выставке CES 2021 компания LG представила смартфон LG Rollable с раздвижным экраном.

Увидеть, как меняется размер экрана, можно на последних секундах презентации. Сначала он имеет габариты небольшого планшета, а затем экран втягивается и устройство становится похожим на привычный смартфон.

Складной механизм внутри телефона должен поддерживать постоянное натяжение на большом экране, а это значит, что LG Rollable может избежать тех складок, которые можно увидеть на складывающихся телефонах.

LG Rollable может стать первым коммерчески доступным смартфоном в таком форм-факторе.

Ожидается, что смартфон выйдет на рынок в марте 2021 года. Информация о его стоимости пока не разглашается.

1. Тестирование первой ступени ракеты Super Heavy

В декабре 2020 года американское издание TechCrunch проанализировало публикации Илона Маска в Twitter, чтобы выяснить его ближайшие планы по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя многоразового использования SpaceX Starship.

Издание сделало вывод, что SpaceX в 2021 году значительно ускорит реализацию программы Starship.

Маск в Twitter отметил, что компания будет пытаться использовать обе свои стартовые панели на собственном космодроме в Бока-Чика, штат Техас, чтобы установить там прототипы ракет на каждой панели.

Маск также отметил, что SpaceX начнет испытания первой ступени ракеты Super Heavy (начиная с «высоких» прыжков) «через несколько месяцев».

Super Heavy будет иметь высоту семьдесят метров и диаметр девять метров. Его ожидаемая взлетная масса составит три тысячи пятьсот восемьдесят тонн, из которых три тысячи четыреста тонн — масса горючего methalox. Корпус и баки для горючего будут изготавливать из нержавеющего сплава.

Конструкционно Super Heavy будет похож на первую ступень Falcon 9. Он получит четыре посадочные опоры и нижние стабилизаторы. Секция для двигателей Raptor будет вмещать двадцать восемь единиц.