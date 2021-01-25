В Душанбе пройдет заседание Совета национальных координаторов государств-членов ШОС

CentralAsia (TJ) - В Душанбе 26-29 января состоится очередное заседание Совета национальных координаторов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на источника во внешнеполитическом ведомстве Таджикистана.



Ожидается, что на встрече обсудят ход подготовки основных мероприятий ШОС, в том числе празднование двадцатилетия Организации (сентябрь 2021 года).



Стороны также рассмотрят проекты документов, которые планируется внести на подписание саммита глав государств ШОС, намеченного на 16-17 сентября 2021 года в Душанбе, обсудят реализацию инициатив, которые были выдвинуты на саммите и заседании Совета глав правительств ШОС в 2020 году.



Совет национальных координаторов осуществляет координацию текущей деятельности ШОС и обеспечивает взаимодействие соответствующих министерств и ведомств государств-членов Организации.



Таджикистан принял председательство в ШОС в ноябре 2020 года.



Председательство Таджикистана совпадает с двадцатилетним юбилеем Организации.



В ШОС входят Китай, Россия, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан, Индия и Пакистан.



Странами-наблюдателями в организации являются Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.



В Душанбе к приему высокопоставленных гостей-глав государств-членов ШОС идет строительство десяти новых резиденций. Их возводят в районе правительственной резиденции Таджикистана, расположенной по проспекту Рудаки в Душанбе. Строительство по планам властей должно быть завершено к августу 2021 года.

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