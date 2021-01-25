За сутки в России выявили менее 20 тыс. зараженных коронавирусом

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 19 290 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1985 (10,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 3 738 690 случаев (+0,52%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 99,7 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 335 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 648 332 человека.