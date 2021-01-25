В Узбекистане опровергли слухи о сборе средств на памятники Исламу Каримову

CentralAsia (UZ) - Учителя школ в Кашкадарьинской области Узбекистана пожаловались в СМИ на то, что их принуждают сдать деньги на покупку бюста ныне покойного первого президента Ислама Каримова.

«Мы обращаемся в вашу редакцию от имени учителей. Недавно наш директор привез из областной администрации бюст Каримова. Стоимость одного бюста составляет 450 тысяч сумов (около 50 долларов). Когда мы посчитали, то получилось, что на каждого учителя приходится по 10 тысяч сумов. «Пусть все соберут деньги, потом я отвезу их в хокимият», заявил нам наш директор. Мы и так еле выживаем в период пандемии, а тут с нас еще и в принудительном порядке собирают деньги. Мы устали от постоянных поборов», – говорится в обращении учителей.

Директора нескольких школ подтвердили информацию учителей.

После публикации статьи, Управление народного образования Кашкадарьинской области обнародовало официальное опровержение сообщению о том, что с учителей одной из школ собирались деньги на приобретение бюста первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

В своем заявлении облУНО подтверждает, что в целях увековечения памяти Ислама Каримова оно получило для распределения 200 бюстов.

В заявлении говорится, что эти бюсты сейчас хранятся в облУНО. Средства для них должны поступить от спонсоров или внебюджетных источников.

Глава базирующегося в Ташкенте предприятия «Темир воҳаси» Талиб Пулатов сообщил, что доставил в Кашкадарью 400 бюстов Каримова.

– Я отвез в Кашкадарью 400 бюстов, из них 200 бюстов были предназначены бюджетным организациям, еще 200 – школам. Я лично встретился с Зоиром Тоировичем (имеет ввиду Зоира Мирзаева – главу Кашкадарьинской области – Ред.). Руководство области запланировало раздать бюсты Ислама Каримова в образцовые школы. В классах по духовности этих школ планируют организовать уголки Ислама Каримова, – говорит Талиб Пулатов.

По его словам, инициатива по изготовлению бюстов первого президента принадлежит Республиканскому благотворительному общественному фонду имени Ислама Каримова.

– Мы занимаемся лишь изготовлением и раздачей этих бюстов. Автором этих бюстов является скульптор Жасвант Анназаров. Сейчас изготовленный им бюст стоит в музее имени Ислама Каримова. Наше предприятие изготавливает и раздает копии этого бюста, – сказал глава предприятия «Темир воҳаси» Талиб Пулатов.

По его информации, изготовление бюстов Ислама Каримова началось в 2019 году. "В настоящее время нашим предприятием изготовлено в общей сложности 1,5 тысячи бюстов первого президента. Кроме Кашкадарьинской области, эти бюсты также раздали бюджетным организациям и школам в Ферганской области. Мы планируем раздать бюсты Ислама Каримова по всей республике, – добавил Талиб Пулатов.