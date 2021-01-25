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  25 января 2021
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Число жертв коронавируса в России приблизилось к 70 тысячам

CentralAsia (CA) -  В России за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 456 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти от COVID-19 выявлено в Москве — 61 и Санкт-Петербурге — 59.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 69 918 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели — 3,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 648 332 пациента.

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