Число жертв коронавируса в России приблизилось к 70 тысячам

CentralAsia (CA) - В России за последние 24 часа от коронавирусной инфекции скончались 456 человек, передает оперативный штаб.



Сообщается, что большинство новых случаев смерти от COVID-19 выявлено в Москве — 61 и Санкт-Петербурге — 59.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 69 918 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,7 млн человек, из них выздоровели — 3,1 млн, под медицинским наблюдением остаются 648 332 пациента.

