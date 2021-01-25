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  25 января 2021
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В Москве арт-активист устроил перформанс, заковав себя в колючую проволоку. Видео
// Георгий Марков/Znak.com

CentralAsia (CA) -  В Москве арт-активист Павел Крисевич забрался в шар из колючей проволоки, назвав это «Сферой души русского человека». Акция была прервана сотрудниками силовых структур в штатском, передает телеканал Euronews.

Крисевич успел заявить, что это выступление против полицейского государства. Русские, по его словам, существуют в условиях авторитарного гнёта и выглядят, как ни живая, ни мёртвая «душа», заключённая в такую сферу.

Арт-активист был задержан вместе с журналистами и блогерами, которые освещали мероприятие.

ТАСС со ссылкой на адвоката Крисевича сообщает, что ему грозит арест по административной статье о «неподчинении законным требованиям сотрудников полиции».

Перформанс «Сфера души русского человека» проходил на следующий день после разгона акций в поддержку Алексея Навального. Только в Москве на улицы вышли до нескольких десятков тысяч сторонников оппозиции. Выступления проходили после публикации нашумевшего фильма об огромном дворцовом комплексе в Геленджике, который, по данным Фонда борьбы с коррупцией, построили на откаты для Владимира Путина. Демонстранты требовали освобождения Алексея Навального.

В ходе акций в поддержку Алексея Навального 23 января, по данным «ОВД-Инфо», были задержаны более 3700 человек. Выступления сопровождались стычками между полицией и демонстрантами. Сообщается о десятках пострадавших с обеих сторон.

Следственный комитет и МВД объявили о серии уголовных дел против участников акций по статьям о применении насилия к представителям власти, хулиганстве, призывах к беспорядкам, перекрытии дорог и вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность.

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