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  25 января 2021
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Ученые сделали первый снимок «британского» штамма коронавируса
// Роспотребнадзор

CentralAsia (CA) -  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека «Вектор» Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировала британский штамм коронавируса, выделенный от пациента в декабре 2020 года. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что фотография вируса под микроскопом получена в рамках продолжающегося изучения свойств данного варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при увеличении 100 000х. Вирусная частица (стрелка) округлой, несколько плеоморфной формы диаметром около 140 нанометров и типичными для коронавируса колбообразными пепломерами (спикулами) длиной около 20 нм.

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