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  25 января 2021
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Google Cloud начал платить налоги в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  Еще один сервис Google был включен в перечень налогоплательщиков в Узбекистане. Ранее компания зарегистрировала подразделения Google Commerce Limited, Google Voice Inc и Google Ireland Limited.

Google Cloud стал четвертым подразделением Google, вставшим на налоговый учет в Узбекистане. Ранее компания зарегистрировала подразделения Google Commerce Limited, Google Voice Inc и Google Ireland Limited. Об этом говорится на странице Государственного налогового комитета.

Google Cloud представляет из себя коллекцию облачных служб. К этой коллекции относятся G Suite, корпоративные версии Android и Chrome OS, API для машинного обучения, Google Maps и другие сервисы интернет-гиганта. В следствие включения Google Cloud в перечень узбекских налогоплательщиков, в стоимость подписки на данный сервис добавились 15% НДС.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года зарубежным предприятиям, желающим продавать свои электронные товары и услуги на территории Узбекистана, необходимо зарегистрироваться в Узбекистане в качестве налогоплательщика. Соответствующая глава появилась в новой редакции Налогового кодекса Узбекистана.

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