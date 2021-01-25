В Стамбуле состоялись переговоры об увеличении авиарейсов между Узбекистаном и Турцией

CentralAsia (UZ) - Дипмиссия Узбекистана в Турции организовали рабочую встречу делегации Узбекистана во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым с представителями турецкой авиакомпании «PegasusAirlines», сообщает ИА «Дунё».

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по увеличению туристического потока в Узбекистан и возможностями открытия дополнительных рейсов.

Отмечена необходимость проработки вопроса диверсификации авиаперевозок между Турцией и Узбекистаном путем организации прямых авиарейсов из Анкары и Стамбула в города Ташкент, Самарканд, Бухара.

По данным турецкой стороны, «PegasusAirlines» является одной из передовых бюджетных (low-cost) авиакомпаний мира, которая осуществляет регулярные и чартерные пассажирские перевозки по Европе, Ближнему Востоку и Турции. В своем парке компания располагает 92 воздушными суднами и осуществляет рейсы по 113 направлениям (35 - внутренних, 78 - международных, примерно 3000+ рейсов в неделю).

После переговоров представителями «PegasusAirlines» была организована экскурсия по аэропорту Сабиха Гёкчен и учебному центру авиакомпании, где продемонстрированы имеющийся потенциал и практическая деятельность перевозчика по организации очередного полета.