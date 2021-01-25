В Узбекистане начали сносить обрушившееся 6-этажное здание

CentralAsia (UZ) - Начался снос уцелевшей части обрушившегося шестиэтажного здания в Джизаке. Об этом сообщает Militsiya.uzb. Министр строительства ранее сообщал, что у Узбекистана нет оборудования для сноса здания.

10 января в Джизаке обрушилась часть строящегося многоэтажного здания. Фундамент шестиэтажного дома рядом с обрушившимся зданием начал вваливаться в землю. Отмечалось, что оно находится в опасном состоянии.

В социальных сетях распространилось видео сноса шестиэтажного здания рядом с обрушившимся зданием.

На видео видно, как два экскаватора постепенно сносят стены здания.

Ранее министр строительства Ботир Зокиров сообщил в интервью местным СМИ, как будет сноситься целое здание, заявив, что в Узбекистане нет необходимого оборудования.

Для изучения причин обрушения строящегося здания образовали правительственную комиссию. 13 января сообщалось, что в отношении должностных лиц Джизакской областной строительной инспекции возбуждено уголовное дело.