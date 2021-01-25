В Бразилии разбился самолет с футболистами на борту
- Азия и мир, происшествия
- 16:26, 25 января 2021
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CentralAsia (CA) - Самолет с игроками и президентом клуба «Пальмас» потерпел крушение 24 января в районе бразильского города Порту-Насиунал, сообщает издание Globo.
По данным издания, самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса.
На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста «Пальмаса» — Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра. Все шесть человек погибли.
«Пальмас» была основана в 1997 году. Команда выступает в четвертом по силе дивизионе Бразилии.