В Бразилии разбился самолет с футболистами на борту

// Globo.com

CentralAsia (CA) - Самолет с игроками и президентом клуба «Пальмас» потерпел крушение 24 января в районе бразильского города Порту-Насиунал, сообщает издание Globo.



По данным издания, самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса.



На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста «Пальмаса» — Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра. Все шесть человек погибли.



«Пальмас» была основана в 1997 году. Команда выступает в четвертом по силе дивизионе Бразилии.

