[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Бразилии разбился самолет с футболистами на борту
// Globo.com

CentralAsia (CA) -  Самолет с игроками и президентом клуба «Пальмас» потерпел крушение 24 января в районе бразильского города Порту-Насиунал, сообщает издание Globo.

По данным издания, самолет взлетел и разбился в конце взлетно-посадочной полосы Ассоциации авиации Токантинса.

На борту, помимо пилота, находились четыре футболиста «Пальмаса» — Лукас Пракседес, Гильерме Ноэ, Рануле и Маркусу Молинари, а также президент клуба Лукас Мейра. Все шесть человек погибли.

«Пальмас» была основана в 1997 году. Команда выступает в четвертом по силе дивизионе Бразилии.

print
  • Еще 24 человека вылечились от COVID-19 в Монголии
  • В Монголии началась подготовка к президентским выборам 2021 года
  • Повесился начальник цеха Ново-Ангренской ТЭС, где произошёл взрыв, унесший жизни 3 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com