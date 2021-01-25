В 2020 году Казахстану удалось избежать снижения объема прямых иностранных инвестиций

CentralAsia (KZ) - В 2020 году потоки прямых иностранных инвестиций снизились на 42% по сравнению с 2019 годом. Казахстану и Беларуси удалось этого избежать. Об этом сообщает Центр новостей ООН.



На инвестиционные проекты негативно повлияли пандемия, а также связанные с нею меры ограничения и карантин.



В 2020 году мировой объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил всего 859 млрд долларов, тогда как в 2019 году он был на уровне 1,5 трлн долларов. Таких вялых инвестиционных вложений, как отмечают, эксперты не было со времен начала 1990-х годов. Показатели этого на 30% ниже даже уровня 2009 года, когда был глобальный финансовый кризис.

В развивающие страны в этом году поступило на 12% меньше инвестиционных денег по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, доля развивающихся стран в мировых ПИИ достигла 72 процентов — это самый высокий показатель за всю историю. При этом рейтинг крупнейших получателей ПИИ возглавил Китай.

Что касается стран с переходной экономикой, то приток прямых иностранных инвестиций там резко упал — на 77%, до примерно 13 миллиардов долларов. Это — самый низкий уровень притока в регион с 2002 года. При этом в наибольшей степени из-за кризиса COVID-19 пострадали инвестиционные проекты в России. В эту страну ПИИ сократились с 32 миллиарда долларов в 2019 году до 1,1 миллиарда в 2020 году. Кроме пандемии были и другие факторы. Так, слабый международный спрос на сырую нефть и связанный с ценами на нее апрельский конфликт с другими крупными производителями подорвали интерес инвесторов к нефтяному сектору.

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