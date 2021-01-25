Российские стройкомпании набирают в Узбекистане рабочих

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CentralAsia (UZ) - Российские компании «ПИК-Индустрия» и «ТехСтрой» планируют в 2021 году привлечь к строительству жилых домов более 14 000 трудовых мигрантов из Узбекистана.

Рабочие будут заниматься строительством объектов на территории Москвы и области. Информацию официально подтвердили в министерстве занятости и трудовых отношений РФ.

По информации пресс-службы российского министерства, уже были проведены встречи с представителями строительных компаний. Более того, несколько представителей российских фирм отправились в Узбекистан для набора потенциальных кандидатов на работу в Москву и Подмосковье.

Российские строительные компании планируют в 2021 году привлечь на стройки Московской области более 14 000 граждан Узбекистана, которые будут работать по трудовому договору.

Мероприятия по отбору уже начали проводить в январе по всем регионам республики Узбекистан. На строительные площадки требуются различные специалисты в области монтажа, электросварки, укладки и отделки.

В Министерстве занятности сообщили, что представители Узбекистана начали привлекать работодателей из Российской Федерации, которые будут организовывать набор сотрудников на работу.

Еще в декабре 2020 года был произведен отбор несколько тысяч граждан Узбекистана, которые уже приступили к работе. Данные нормы предусмотрены в рамках постановления президента Узбекистана, где прописаны правила организованного набора граждан для работы в России.

Сообщается, что власти России планируют увеличить общее число трудовых мигрантов до 100 000 человек, а также существенно поднять профессиональный уровень и языковую подготовку.

Обоюдное соглашение с Узбекистаном и Российской Федерацией было подписано еще в 2017 году. Данное соглашение позволит легализовать деятельность и вывести из тени несколько тысяч рабочих, которые трудятся на территории России.