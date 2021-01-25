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  25 января 2021
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Власти Туркменистана ужесточают порядок подключения к Интернету

CentralAsia (TM) -  Агентство «Туркменарагатнашык» Министерства промышленности и коммуникации Туркменистана утвердило правила подключения к интернету. Документ опубликован на сайте Минюста.

Согласно правилам, для подключения интернета необходимо предъявить не только паспорт или свидетельство о регистрации юрлица, но и копию документа, удостоверяющего право собственности, аренду или безвозмездное пользование тем помещением, где производится подключение. Это касается и физических, и юридических лиц. А в случае, если юрлицо занимает помещение на условиях аренды, для подключения интернета необходимо согласие владельца.

В документе особо прописаны правила деятельности интернет-кафе и точек Wi-Fi-доступа.

Документ ужесточает порядок и условия подключения к Интернету, в том числе условия защиты информации, доступной в таких сетях, и обмен информацией с использованием Интернета, передает Turkmenportal.

Как отмечается, документ был разработан в соответствии с законами Туркменистана в области информации и ее защите и другими нормативно-правовыми актами страны, он регулирует отношения между пользователями сети и поставщиками услуг.

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