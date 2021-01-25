В белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности

CentralAsia (CA) - В Вооруженных силах Беларуси сегодня началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны.



Отмечается, что основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях.



Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.



Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.



Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня, говорится в сообщении ведомства.