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  25 января 2021
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В белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности

CentralAsia (CA) -  В Вооруженных силах Беларуси сегодня началась комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности, сообщает пресс-служба Минобороны страны.

Отмечается, что основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи по предназначению в современных условиях.

Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.

Действия войск пройдут практически на всех полигонах Вооруженных Сил и отдельных участках местности. Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах.

Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Завершить данную проверку планируется проведением контрольных занятий и тактических учений с боевой стрельбой различного уровня, говорится в сообщении ведомства.

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