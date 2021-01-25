[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 января 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией сообщил в фильме «Дворец для Путина». Об этом Путин сказал сегодня во время общения со студентами.

«Я не смотрел этот фильм просто за отсутствием свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало», - передает слова Путина «Медуза».

Он считает, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги».

Фильм «Дворец для Путина» Алексей Навальный опубликовал 19 января на своем YouTube-канале. Он утверждает, что «роскошный дворец на черноморском побережье принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения». На сегодняшний день видео набрало более 86 млн просмотров.

print
  • В Узбекистане 10 тыс. граждан протестировали китайскую вакцину от коронавируса
  • СМИ сообщают о столкновениях на границе Китая и Индии
  • Ученые сделали первый снимок «британского» штамма коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com