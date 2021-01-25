Путин прокомментировал расследование Навального о дворце в Геленджике

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин заявил, что ни он, ни его родственники не владеют дворцом в Геленджике, о котором Фонд борьбы с коррупцией сообщил в фильме «Дворец для Путина». Об этом Путин сказал сегодня во время общения со студентами.



«Я не смотрел этот фильм просто за отсутствием свободного времени, но листал видеоподборки, которые принесли помощники. Ничего из того, что там указано, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и не принадлежало», - передает слова Путина «Медуза».



Он считает, что слухами о его «дворце» в Геленджике россиянам пытались «промыть мозги».



Фильм «Дворец для Путина» Алексей Навальный опубликовал 19 января на своем YouTube-канале. Он утверждает, что «роскошный дворец на черноморском побережье принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения». На сегодняшний день видео набрало более 86 млн просмотров.