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  25 января 2021
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Uzbekistan Airports присоединилось к Международному Совету аэропортов

CentralAsia (UZ) -  Компания Uzbekistan Airports официально присоединилась к Международному Совету аэропортов (Airport Council International), объединяющему аэропорты по всему миру, сообщает пресс-служба компании.

В релизе отмечается, что переговоры по вступлению завершились в конце 2020 года.

Документы, представленные в организацию узбекской стороной были единогласно одобрены. Были выслушаны мнения о выполнении требований членства, а также очередных поставленных задачах, кроме того были определены дальнейшие планы сотрудничества.

Международный совет аэропортов (ACI), который является Международной ассоциацией аэропортов мира, был основан в 1991 году, его штаб-квартира находится в Канаде. Существуют региональные отделения в странах Европы, Африки, Азии, Латинской и Северной Америки. По состоянию на январь 2020 года эта организация, объединяет 670 членов, обслуживает 1 979 аэропортов в 176 странах. ACI также тесно взаимодействует с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), Международной организацией гражданской авиации (ICAO), организацией по предоставлению аэронавигационного обслуживания (CANSO).

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