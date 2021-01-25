Выборы президента Узбекистана могут состояться раньше срока

CentralAsia (UZ) - Президентские выборы в Узбекистане могут состояться в первое воскресенье третьей декады октября. Об этом сообщает национальное движение «Юксалиш».

Как сообщается, этот вопрос обсуждался на заседании фракций политических партий в нижней палате.

Ранее президентские выборы проводились в первое воскресенье третьей декады декабря.

Законопроектом предлагается изменить день проведения выборов на первое воскресенье третьей декады октября. Если поправки будут одобрены, выборы президента Узбекистана, запланированные на 2021 год, могут состояться 24 октября текущего года.

Теперь проект закона будет обсуждён на заседании Законодательной палаты.

О том, что выборы президента пройдут в 2021 году, в послании парламенту в конце декабря прошлого года говорил президент Шавкат Мирзиёев. Он подчеркнул, что выборы должны быть организованы «на высоком уровне на основе национального законодательства и общепризнанных международных демократических принципов».

Согласно 90-й статье Конституции Узбекистана, президентом страны может быть избран гражданин Узбекистана не моложе 35 лет, свободно владеющий государственным языком (то есть узбекским), постоянно проживающий на территории Узбекистана не менее десяти лет непосредственно перед выборами.